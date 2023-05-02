В ЦСКА заявили, что мотивы напавших на Шведа неизвестны: «Приложим все усилия, чтобы найти данных товарищей»

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал «СЭ» хулиганское нападение на защитника команды Алексея Шведа.

«Сколько займет восстановление? Это вопрос не ко мне, его стоит адресовать врачам. Алексей находится в лечебном учреждении. Думаю, что потребуется время. Известны ли мотивы нападавших? Мне пока нет. В приоритете здоровье игрока. Мы в контакте с клиникой. Приложим все усилия, чтобы Алексей поправился и чтобы найти данных товарищей», — сказал Ватутин «СЭ».

2 мая ЦСКА сообщил, что Швед пострадал от хулиганского нападения, совершенного на него вчера вечером на выходе из одного из московских ресторанов. Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

34-летний Швед не сможет принять участия в ближайших матчах ЦСКА.