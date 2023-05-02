В ЦСКА заявили, что мотивы напавших на Шведа неизвестны: «Приложим все усилия, чтобы найти данных товарищей»

Сегодня, 12:45
Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал «СЭ» хулиганское нападение на защитника команды Алексея Шведа.
«Сколько займет восстановление? Это вопрос не ко мне, его стоит адресовать врачам. Алексей находится в лечебном учреждении. Думаю, что потребуется время. Известны ли мотивы нападавших? Мне пока нет. В приоритете здоровье игрока. Мы в контакте с клиникой. Приложим все усилия, чтобы Алексей поправился и чтобы найти данных товарищей», — сказал Ватутин «СЭ».
2 мая ЦСКА сообщил, что Швед пострадал от хулиганского нападения, совершенного на него вчера вечером на выходе из одного из московских ресторанов. Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.
34-летний Швед не сможет принять участия в ближайших матчах ЦСКА.