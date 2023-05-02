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Сегодня, 12:45

В ЦСКА заявили, что мотивы напавших на Шведа неизвестны: «Приложим все усилия, чтобы найти данных товарищей»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал «СЭ» хулиганское нападение на защитника команды Алексея Шведа.

«Сколько займет восстановление? Это вопрос не ко мне, его стоит адресовать врачам. Алексей находится в лечебном учреждении. Думаю, что потребуется время. Известны ли мотивы нападавших? Мне пока нет. В приоритете здоровье игрока. Мы в контакте с клиникой. Приложим все усилия, чтобы Алексей поправился и чтобы найти данных товарищей», — сказал Ватутин «СЭ».

2 мая ЦСКА сообщил, что Швед пострадал от хулиганского нападения, совершенного на него вчера вечером на выходе из одного из московских ресторанов. Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

34-летний Швед не сможет принять участия в ближайших матчах ЦСКА.

БК ЦСКА
Алексей Швед
Андрей Ватутин
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