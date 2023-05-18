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Кириленко — о Шведе: «У него очень и очень сложные травмы»

Кириленко признался, что беспокоится за здоровье лидера ЦСКА Алексея Шведа
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко в интервью «СЭ» отметил, что беспокоится за здоровье своего бывшего партнера по сборной, лидера ЦСКА Алексея Шведа.

— После пятого матча за бронзу вы побеседовали с Алексеем Шведом. Как думаете, он вернется на площадку в следующем сезоне?

— Посмотрим. Я не доктор, но у него очень и очень сложные травмы. С нетерпением жду его возвращения на паркет, но и форсировать это точно не стоит. Надо вылечиться до конца.

— Было что-то подобное на вашей памяти?

— Андрей Ватутин не так давно подвергался жестокому нападению. Понятно, что никто от такого не застрахован.

В начале мая защитник ЦСКА подвергся дерзкому нападению в центре Москвы. У лучшего баскетболиста России последнего десятилетия диагностировали ретроградную амнезию, перелом височной кости и эпидуральную гематому. Спортсмен практически не помнит, что с ним произошло.

Андрей Кириленко. «Насыщенная баскетбольная жизнь в России продолжается, мы справились с вызовом». Мнение Андрея Кириленко

Алексей Швед
Андрей Кириленко
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