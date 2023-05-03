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Единая лига ВТБ

Сегодня, 09:34

Президент УНИКСа Богачев высказался о выходе команды в финал Единой лиги ВТБ

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент УНИКСа Евгений Богачев отреагировал на победу над «Зенитом» (80:79) в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Сложная победа. Мы верили, долго шли к этому. Ребята полностью отдались игре, у нас достойная команда. Это четвертая победа, и все четыре победы мы одержали дома, в Казани. Мы очень рады. Последний раз в финале Единой лиги ВТБ команда была в 2021 году, и вот сейчас вновь вышли. У нас все впереди!» — приводит слова Богачева Metaratings.ru.

УНИКС выиграл серию (4-3) и вышел в финал, где встретится с «Локомотивом». Первый матч состоится в Казани 6 мая.

Источник: https://metaratings.ru/news/prezident-uniksa-bogachyov-otreagiroval-na-vykhod-komandy-v-final-edinoi-ligi-vtb-247999/
БК Зенит
БК УНИКС
Евгений Богачев
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