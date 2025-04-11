Богачев — об уходе Лабери: «Он обиделся, но так сложились обстоятельства»

Президент УНИКСа Евгений Богачев рассказал «СЭ», как Луи Лабери и Тони Тэйлор отреагировали на отчисление из команды.

«Тони нормально воспринял эту новость. Он понимает, что уже не смог бы помочь нам в этом сезоне. У него проблемы с мышцами живота. Отдыхает пару недель — все нормально, но потом сыграет одну игру и боли возвращаются. Очень непонятная травма. С Лабери ситуация другая. Он не играл два месяца, а сейчас очень медленно восстанавливается. К сожалению, мы не можем ждать, когда Луи наберет оптимальные кондиции. Он сегодня еще тренировался, не знал, что мы приняли такое решение. Понятно, что он обижен, но так сложились обстоятельства. При этом хочу от всей души поблагодарить французского форварда за чемпионский сезон. Он очень помог нам тогда», — заявил «СЭ» Евгений Богачев.

Тэйлор в этом сезоне набирал 9,8 очка, 2,2 подбора и 4,3 передачи в среднем за игру. Лабери — 6,4 очка, 2,3 подбора и 0,9 передачи.