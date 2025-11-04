Видео
4 ноября, 21:03

Президент УНИКСа — о подписании Шведа: «Думаю, у него еще есть лидерский потенциал»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Президент УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал «СЭ» подписание Алексея Шведа. Контракт с 36-летним защитником рассчитан на два месяца.

«Ли получил травму, поэтому решили подстраховаться и усилить заднюю линию, — подчеркнул «СЭ» Евгений Богачев. — Если Алексей хорошо себя проявит за два месяца, то оставим его до конца сезона. Верю в него. Проанализировал игры прошлого сезона. Он играл по 20 минут, иногда больше, был очень полезен на обоих концах площадки. Не думаю, что все надо сваливать на него [в финальной серии].

Лидерский потенциал у него еще есть. Всегда мне нравился. В былые годы меньше 30 очков нам не забивал. Помню, как «похоронил» нас, когда мы играли с «Химками» в рамках «Финала четырех» Лиги ВТБ в Москве (сезон-2017/18). Алексей, конечно, не разыгран. Тренируется индивидуально, но, думаю, наш тренер быстро введет в его строй. Погрузит в детали нашей игры, найдет место, где он сможет лучше себя показать».

В прошлом сезоне дважды лучший снайпер Евролиги выступал за «Зенит» и помог команде дойти до финала Единой лиги ВТБ. 36-летний Швед сыграл в 33 матчах, набирая в среднем 9 очков, 2,2 подбора и 5,1 передачи за 20 минут на площадке.

  • АндрейЕвгеньевич

    "Лидерский потенциал" есть ровно на два месяца, мы всё посчитали !!! (Вот такие мы идиоты, не удивляйтесь...)

    04.11.2025

  • zg

    Швед снайпер,он не распасовщик и уж точно не лидер.Просто хороший "бросальщик" по кольцу,с огромным опытом в принципе.

    04.11.2025

