Сегодня, 17:54

Президент УНИКСа Богачев о победе над ЦСКА: «Можно сказать, что совершили чудо»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Президент УНИКСа Евгений Богачев в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями после победы над ЦСКА (76:75) в матче Единой лиги ВТБ.

В прошлом сезоне армейцы выиграли полуфинальную серию у казанцев с сухим счетом — 4-0.

«Когда играем у себя дома, надо побеждать. Вне зависимости от силы соперника. Иначе перед зрителями стыдно. Рад, что сегодня получилось это сделать вопреки всему. Можно сказать, что совершили чудо. У нас в составе пять иностранцев, но двое сейчас находятся в лазарете (Ли и Пьер. — Прим. «СЭ»). Брайс играл с травмой. Поэтому основная нагрузка выпала на Рейнольдса и Бингэма, и они действовали замечательно. Как и все российские игроки. Были заряжены на успех, понимали, что надо наконец-то обыграть ЦСКА в «Баскет-Холле». Вели «+1» в концовке и было очень тревожно. Плюс у нас было много почетных гостей. К нам приехал президент турнира Сергей Кущенко. Андрей Ватутин — президент ЦСКА — мой баскетбольный друг. Как бы мы ни сыграли, всегда встречаемся после матча, обсуждаем его перипетии. Сегодня он меня поздравлял», — сказал «СЭ» Богачев.

УНИКС одержал девятую победу в 10 матчах и лидирует в таблице Единой лиги ВТБ. ЦСКА потерпел второе поражение при 9 победах и занимает вторую строчку.

