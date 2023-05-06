Президент УНИКСа признался, что сильно расстроен поражению от «Локомотива-Кубань»

Президент УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубань» (76:88) в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Ребята были уставшими, нам не хватило свежести. У нас был один день отдыха, у них было чуть побольше. Надо сказать, что их российские игроки были свежее и сильнее. «Локомотив-Кубань» два с половиной дня назад приехал в Казань и отдыхал. Российская скамейка у нас короткая, посмотрим, что будет дальше. У соперника хорошая, молодая и свежая команда. Я сильно расстроен, но мы в финале, а туда попасть трудно. Будем надеяться дальше. Усталость наверняка была главным фактором в этом матче», — приводит слова Богачева Metaratings.ru.

Второй матч серии до четырех побед пройдет 8 мая в Казани.