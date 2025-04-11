Президент УНИКСа — о трансферах Хиллиарда и Кина: «Это было непросто»

Руководитель УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал «СЭ» подписание двух новичков клуба: разыгрывающего Маркуса Кина и форварда Даррана Хиллиарда.

«По обоим были сложные переговоры. Причем оба игрока с удовольствием хотели перейти к нам, а вот финансовые вопросы в наши дни решаются непросто. За обоих надо было заплатить неустойку, а банки сейчас очень тяжело работают с валютой, используя посредников. Но все-таки дожали этот момент и успели заявить обоих. Статистика у Хиллиарда и Кина приличная, так что очень надеемся на их помощь в плей-офф», — сказал Евгений Богачев «СЭ».

Оба американских игрока ранее выступали в Лиге ВТБ. Хиллиард провел 105 матчей в составе ЦСКА, став чемпионом Единой лиги-2020/21. Кин в том же сезоне играл за эстонский «Калев», став лучшим снайпером турнира.