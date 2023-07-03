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Единая лига ВТБ

Сегодня, 15:28

Президент УНИКСа о возможности удержать Димитриевича: «Ищем ему замену»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Президент УНИКСа Евгений Богачев рассказал «СЭ», что у его клуба мало шансов сохранить 25-летнего македонского разыгрывающего Ненада Димитриевича.

«Есть ли шансы сохранить Димитриевича? Едва ли. Небольшие шансы есть, но они совсем призрачные. Он хочет играть в Евролиге. Ему не так важна зарплата, главное участвовать в этом турнире. Ищем ему замену. Есть другие варианты. Не хуже», — сказал Богачев «СЭ».

Летом у MVP плей-офф Единой лиги ВТБ закончился контракт с казанским клубом.

В 15 матчах плей-офф Единой лиги-2022/23 Димитриевич набирал в среднем 15,8 очка, 5,3 подбора, 3,2 передачи, 1,2 перехвата при 18 баллах за эффективность действий.

БК УНИКС
Евгений Богачев
Ненад Димитриевич
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