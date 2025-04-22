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Сегодня, 13:30

Президент УНИКСа оценил возможное возвращение Димитриевича

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Многолетний руководитель УНИКСа Евгений Богачев в комментарии для «СЭ» не исключил, что со следующего сезона Ненад Димитриевич вновь будет выступать за казанский клуб.

Лидер сборной Северной Македонии перестал попадать в состав «Милана» (последний раз выходил на паркет в начале апреля). Итальянские СМИ считают, что Димитриевич вряд ли останется в команде после сезона, несмотря на подписанный двухлетний контракт.

«Проблема в том, что у него контракт с «Миланом» на следующий сезон, — отметил «СЭ» Евгений Богачев. — Ненад сам бы хотел вырваться, и мы предприняли попытку забрать его перед стартом плей-офф, но Мессина уперся. Видимо Этторе не любит Россию, хотя столько лет здесь работал. Сам Ненад понимает, что он находится в таком возрасте, что должен играть, а не сидеть на скамейке. Это может плохо сказаться на развитии его карьеры. Предппримем ли мы еще одну попытку его вернуть? Посмотрим, что будет летом».

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Димитриевич в среднем набирал 18,9 очка, 3,6 подбора, 6,9 передачи и 1,2 перехвата. Разыгрывающий стал MVP регулярного сезона-2023/24. За его переход «Милан» заплатил отступные в 100 тысяч долларов.

Баскетбол
БК УНИКС
Ненад Димитриевич
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