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Единая лига ВТБ

Сегодня, 00:38

Райкович: «ЦСКА нечем гордиться по итогам пятого матча с «Локомотивом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубани» (68:85) в пятом матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Локо» с победой. Очевидно, что соперник превзошел нас по старанию, игроки «Локо» доминировали с точки зрения физической борьбы и энергии. Мы проиграли этот матч на старте, нам не хватало агрессии. Конечно, нам также не хватает нашего основного центрового Николы Милутинова. Нам нечем гордиться по итогам этого матча, и я хочу попросить прощения у всех наших болельщиков за сегодняшнюю игру.

Сейчас нам предстоит перелет в Краснодар и шестой матч серии. Я считаю, что наша команда обязана добиться победы и получить второй шанс на выход в финал», — цитирует пресс-служба лиги Райковича.

«Локомотив» повел в серии до четырех побед со счетом 3-2. Следующий матч пройдет в Краснодаре 28 апреля. Начало — в 20.00 по московскому времени.

 
ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив-Кубань&raquo;. «Локомотив-Кубань» в гостях разгромил ЦСКА и повел в полуфинальной серии
Источник: https://vtb-league.com/ru/news/loko-v-shage-ot-finala/
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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