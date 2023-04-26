Райкович: «ЦСКА нечем гордиться по итогам пятого матча с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал поражение от «Локомотива-Кубани» (68:85) в пятом матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Локо» с победой. Очевидно, что соперник превзошел нас по старанию, игроки «Локо» доминировали с точки зрения физической борьбы и энергии. Мы проиграли этот матч на старте, нам не хватало агрессии. Конечно, нам также не хватает нашего основного центрового Николы Милутинова. Нам нечем гордиться по итогам этого матча, и я хочу попросить прощения у всех наших болельщиков за сегодняшнюю игру.

Сейчас нам предстоит перелет в Краснодар и шестой матч серии. Я считаю, что наша команда обязана добиться победы и получить второй шанс на выход в финал», — цитирует пресс-служба лиги Райковича.

«Локомотив» повел в серии до четырех побед со счетом 3-2. Следующий матч пройдет в Краснодаре 28 апреля. Начало — в 20.00 по московскому времени.