Разыгрывающий ЦСКА Ермаков назвал игроков, за которыми он пристально следит

Разыгрывающий сборной России и ЦСКА-2 Илья Ермаков в интервью «СЭ» поделился мнением об игре Алексея Шведа, а также назвал своих фаворитов в НБА.

— У вас есть любимый матч сборной России?

— Да, это матч с Аргентиной за бронзу Олимпийских игр-2012. Много раз пересматривал эту игру, подмечал детали. Очень хочется попробовать себя на таком уровне. Дай бог, чтобы нам дали возможность отбираться на крупные турниры, но пока с этим сложно.

— Тот матч с Аргентиной был бенефисом 23-летнего Алексея Шведа. Был ли он вашей ролевой моделью?

— Слежу за ним всю свою баскетбольную карьеру, хоть она пока и не очень длинная. Мне нравится, как Алексей двигает мяч, его передачи. Очень резкие. Швед принимает решения за доли секунды. Хотелось бы достигнуть такого же понимания игры, но не сказал бы, что он мой кумир.

— А кто ваш любимый игрок? Кто-то из НБА?

— Внимательнее всего смотрю за игрой Шэя Гилджеса-Александера и Энтони Эдвардса. Это два игрока, чьи сильные стороны я бы хотел иметь в своем арсенале. Как Шэй владеет своим телом, менталитет Эдвардса. Ну и, конечно, их атлетизм впечатляет.