Защитник «Зенита» Мун: «Думаю, мы бы были конкурентоспособны в Евролиге»

Сегодня, 17:10
Разыгрывающий БК «Зенит» Ксавьер Мун в интервью «СЭ» отметил, что доволен атмосферой в раздевалке команды.
— Перед игрой с ЦСКА вам вручили приз MVP ноября. Что для вас это значит?
— Мне очень приятно такое признание, но в первую очередь это заслуга моих партнеров по команде, доверия тренерского штаба. Без них я бы не показал такую высокую эффективность. Мне очень нравится, какой у нас собрался коллектив.
— 18 декабря вам также играть дома с УНИКСом.
— Надеюсь, что вновь будет полный зал болельщиков. Играть в такой атмосфере — одно удовольствие. Наши фанаты — наше огромное преимущество.
— Чави Паскуаль признался, что по всем параметрам матч с ЦСКА был уровня Евролиги.
— Жаль, что в этом году у нас нет возможности выступать в этом турнире. Думаю, мы бы были конкурентоспособны.
— В феврале в Москве состоится Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. Хотели бы принять в нем участие?
— Да, мне было бы это интересно.
Матч звезд Единой лиги ВТБ-2025 состоится 16 февраля на «ВТБ Арене».