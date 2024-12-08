Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:10

Защитник «Зенита» Мун: «Думаю, мы бы были конкурентоспособны в Евролиге»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Разыгрывающий БК «Зенит» Ксавьер Мун в интервью «СЭ» отметил, что доволен атмосферой в раздевалке команды.

— Перед игрой с ЦСКА вам вручили приз MVP ноября. Что для вас это значит?

— Мне очень приятно такое признание, но в первую очередь это заслуга моих партнеров по команде, доверия тренерского штаба. Без них я бы не показал такую высокую эффективность. Мне очень нравится, какой у нас собрался коллектив.

— 18 декабря вам также играть дома с УНИКСом.

— Надеюсь, что вновь будет полный зал болельщиков. Играть в такой атмосфере — одно удовольствие. Наши фанаты — наше огромное преимущество.

Ксавьер Мун и&nbsp;Каспер Уэйр в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; СПб (83:77). 13&nbsp;октября. Москва. «Наши болельщики — наше огромное преимущество». Мун — о победе над ЦСКА, Матче звезд и Евролиге

— Чави Паскуаль признался, что по всем параметрам матч с ЦСКА был уровня Евролиги.

— Жаль, что в этом году у нас нет возможности выступать в этом турнире. Думаю, мы бы были конкурентоспособны.

— В феврале в Москве состоится Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. Хотели бы принять в нем участие?

— Да, мне было бы это интересно.

Матч звезд Единой лиги ВТБ-2025 состоится 16 февраля на «ВТБ Арене».

БК Зенит
Читайте также
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
МИД РФ заявил о решении Асада покинуть пост президента Сирии и уехать из страны
ФИФА наложила трансферный бан на ЦСКА из-за сделки по Эджуке
NYT указала на готовность Зеленского идти на уступки после встречи с Трампом
Две сильнейшие вспышки произошли на Солнце 8 декабря
Панарин стал первой звездой матча «Рейнджерс» с «Питтсбургом»
Сегодня
Вчера
Неделя