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Единая лига ВТБ

Сегодня, 09:00

Рэтан-Мэйс и Димитриевич включили друг друга в топ-3 лучших игроков регулярки Единой лиги ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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По результатам опроса баскетболистов клубов Единой лиги, который впервые провел «СЭ», лучшим игроком прошедшего регулярного чемпионата Лиги ВТБ признан защитник «Енисея» Ксавьер Рэтан-Мэйс.

В голосовании поучаствовали 140 баскетболистов — по 10 от каждой команды лиги. Надо было назвать свой топ-3 лучших баскетболистов регулярного сезона-2023/24. За первое место номинанту полагалось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

В своем топ-3 Рэтан-Мэйс поставил себя на первое место. Ксавьер также проголосовал за партнера по задней линии в «Енисее» Джеремайю Мартина и баскетболиста УНИКСа Ненада Димитриевича. Северомакедонец под номером один назвал себя, затем лидера красноярцев и партнера по казанскому клубу Джалена Рейнольдса.

Ксавьер Рэтан-Мэйс. Рэтан-Мэйс Первый! Игроки Лиги ВТБ выбрали лучшего в регулярке-2023/24

По итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Енисей» занял 6-е место в турнирной таблице, одержав 19 побед и потерпев 17 поражений. В первом раунде плей-офф красноярская команда сыграет с ЦСКА. Стартовая встреча состоится 22 апреля. Начало — в 20.00 мск.

Баскетбол
БК Енисей
БК УНИКС
Ненад Димитриевич
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