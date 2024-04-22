Рэтан-Мэйс назвал фильм, который растрогал его до слез

Сегодня, 11:00
Защитник «Енисея» и сборной Канады Ксавьер Рэтан-Мэйс, признанный лучшим игроком регулярного сезона-2023/24 Единой лиги ВТБ в эксклюзивном опросе баскетболистов турнира, рассказал «СЭ» о своих любимых сериалах и фильмах.
— Есть ли сериал/фильм, который вы готовы пересматривать?
— «Побег» (2005-2017) — один из моих любимых сериалов.
— Самый вдохновляющий фильм о спорте?
— Документальный фильм о Коноре Макгрегоре.
— Фильм, который заставил вас плакать?
— «Слезы солнца» (2003).
— Любимый литературный герой?
— Железный Человек.
— Кто для вас икона стиля?
— Назову самого себя (смеется).
В сезоне-2023/24 29-летний Рэтан-Мэйс провел 36 матчей за «Енисей», в среднем набирая 25,7 очка за игру.
В 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ клуб из Красноярска сыграет против ЦСКА. Стартовая встреча серии состоится 22 апреля в Москве.