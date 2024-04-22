Рэтан-Мэйс об НБА: «В лучшей лиге мира не играют 450 лучших игроков мира»

Защитник «Енисея» Ксавьер Рэтан-Мэйс, признанный лучшим игроком регулярного сезона-2023/24 Единой лиги ВТБ в эксклюзивном опросе баскетболистов турнира, поделился с «СЭ» своими наблюдениями об НБА.

В сезоне-2017/18 29-летний канадец отыграл 5 матчей за «Мемфис».

— Почему вам нравится и не нравится НБА?

— Нравится из-за стиля игры и спортсменов сверхвысокого уровня. Не нравится — в лучшей лиге мира не играют 450 лучших игроков мира.

— Какой совет вы бы дали молодым игрокам?

— Живите здесь и сейчас. Не беспокойтесь о завтрашнем дне. Будьте лучшими, какими вы только можете быть, в те 24 часа, которые у вас есть. И разберитесь со следующими 24 часами, когда они наступят.

— Вы хотели бы, чтобы вас запомнили каким?

— Человеком, который был неустанным в своем стремлении стать величайшим, каким только возможно.

Рэтан-Мэйс подписал контракт с «Енисеем» в августе 2023 года. По итогам октября он был признан самым ценным игроком месяца Единой лиги ВТБ. В 2024-м баскетболист стал участником Матча звезд турнира.