Рейнольдс — лучший центровой и «шестой» игрок по мнению генменеджеров

Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс выиграл сразу две номинации в анонимном опросе генменеджеров, который провел «СЭ». В категории «Лучший центровой» экс-игрок «Маккаби» и «Баварии» набрал семь голосов из 12 (ближайший преследователь Ройс Хэмм из «Пармы» — 2). В категории «Лучший «шестой» игрок» — 4 из 12 (обязательное условие — выход на площадку со скамейки запасных более чем в 50 процентах матчей чемпионата).

Рейнольдс выступает за УНИКС с 2022 года. В сезоне-2022/23 Джален помог казанцам впервые в истории стать чемпионами Лиги ВТБ.

«СЭ» организовал второй анонимный опрос президентов, спортивных директоров, руководителей клубов Единой лиги ВТБ (по одному от каждой команды), попросив их ответить на 37 главных вопросов по сезону-2024/25. В анонимном голосовании, которое проводилось на протяжении декабря — января, приняли участие представители всех 12 клубов лиги.