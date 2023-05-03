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Единая лига ВТБ

Сегодня, 01:08

Рейнольдс рассказал, что помогло УНИКС обыграть «Зенит» в полуфинале Единой лиги ВТБ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Центровой УНИКС Джален Рейнольдс прокомментировал победу над «Зенитом» (80:79) в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Знали, что матч будет непростым. Мы с самого начала действовали сплоченно и боролись до конца. Это серия определенно была долгой. «Зенит» — очень сильный соперник. Сегодня мы сыграли по-настоящему самоотверженно. Но впереди еще много работы.

Что нам помогло победить? Это определенно болельщики. Они горячо поддерживали и давали нам энергию на протяжении всей серии. В Казани просто замечательные болельщики. Именно благодаря ним мы показали свою лучшую игру и пробились в финал», — цитирует пресс-служба клуба Рейнольдса.

УНИКС выиграл серию (4-3) и вышел в финал, где встретится с «Локомотивом». Первый матч состоится в Казани 6 мая.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=unics-zenit-game7-report
баскетбол
БК Зенит
БК УНИКС
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