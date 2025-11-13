Результат матча «Локомотив-Кубань» — «Зенит» не будет пересмотрен, краснодарский клуб оштрафован

Директорат Единой Лиги ВТБ рассмотрел официальный протест, поданный «Зенитом» на результат матча против «Локомотива-Кубань», который состоялся 9 ноября 2025 года в Краснодаре.

В своем обращении санкт-петербургский клуб указал на ошибочную остановку игровых часов и таймера для броска за 1:06 до завершения третьей четверти, что, по мнению клуба, могло повлиять на исход матча.

Изучив материалы дела и руководствуясь регламентом чемпионата Единой Лиги ВТБ сезона-2025/26, а также официальными правилами баскетбола ФИБА, включая раздел «C — Процедура подачи протеста», Директорат принял решение отказать «Зениту» в удовлетворении протеста.

Таким образом, результат матча «Локомотив-Кубань» — «Зенит» (89:80) от 9 ноября 2025 года остается без изменения.

В свою очередь ПБК «Локомотив-Кубань» оштрафован директоратом Лиги за некачественную работу судей-секретарей, а комиссару и судьям матча вынесено предупреждение. Матч судили Евгений Островский, Семен Овинов и Ярослав Орешин. Комиссаром был Григорий Кунявский.