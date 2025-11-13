13 ноября, 14:15
Директорат Единой Лиги ВТБ рассмотрел официальный протест, поданный «Зенитом» на результат матча против «Локомотива-Кубань», который состоялся 9 ноября 2025 года в Краснодаре.
В своем обращении санкт-петербургский клуб указал на ошибочную остановку игровых часов и таймера для броска за 1:06 до завершения третьей четверти, что, по мнению клуба, могло повлиять на исход матча.
Изучив материалы дела и руководствуясь регламентом чемпионата Единой Лиги ВТБ сезона-2025/26, а также официальными правилами баскетбола ФИБА, включая раздел «C — Процедура подачи протеста», Директорат принял решение отказать «Зениту» в удовлетворении протеста.
Таким образом, результат матча «Локомотив-Кубань» — «Зенит» (89:80) от 9 ноября 2025 года остается без изменения.
В свою очередь ПБК «Локомотив-Кубань» оштрафован директоратом Лиги за некачественную работу судей-секретарей, а комиссару и судьям матча вынесено предупреждение. Матч судили Евгений Островский, Семен Овинов и Ярослав Орешин. Комиссаром был Григорий Кунявский.
Saiga-спринтер
Не хнычь - то не "высмеяние" - то констатация.
14.11.2025
ДиRECтор
Не всем же быть профессионалами в спорте. Кто-то профессионал в других вещах. А высмеивать человека за незнание - как-то так себе...
14.11.2025
Saiga-спринтер
Для того, что-бы это знать, достаточно быть профессионалом в спорте.
13.11.2025
ДиRECтор
Вот я и задаю вопрос, чтобы не быть дилетантом. Хорошо, что есть умные люди вроде тебя
13.11.2025
Bibigon2020
да
13.11.2025
ФОКСИ
13.11.2025
Saiga-спринтер
Стесняйся быть дилетантом. Судейская бригада "за столиком" всегда формируется клубом - хозяином данного календарного матча.
13.11.2025
ALEX1984
13.11.2025
Игорь
13.11.2025
Saiga-спринтер
Если протест подан не по существующим правилам Регламента, то он не рассматривается. Но сам факт нарушения хода матча должен быть рассмотрен, и без официальной подачи протеста со стороны БК "Зенит". Если имелся факт просрочки игрового права владения/броска, то результат матча должен признаться неправомочным. И матч должен быть переигран. Судьи матча, в том числе судьи секретари, должны быть отстранены от обслуживания матчей чемпионата. Там, где рулит ставленник-порученец олигарха Прохорова (вестимо - Кущенко), там всегда всё по понятиям, а не по существующим Правилам.
13.11.2025
ДиRECтор
Стесняюсь спросить, а судей-секретарей назначал Локомотив-Кубань? раз его оштрафовали за их некачественную работу?
13.11.2025
Деп Б.Охта
Идиотизм!!!!!!!
13.11.2025
Николай Шибаев
Судейская бригада должна быть отстранена от дальнейшего обслуживание матча(наказывать нужно рублем,а не предупреждением на бумаге!!!),а матч переигран! Какие же баскетбольные ляпы у судей!
13.11.2025
ALEX1984
А разве регламент не предусматривает переигровку , как в нём и записано ? Что за вольности , или закон что дышло для единой лиги ВТБ ?
13.11.2025
ФОКСИ
Зачем тогда пишется регламент?.......
13.11.2025