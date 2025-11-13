Видео
13 ноября, 14:15

Результат матча «Локомотив-Кубань» — «Зенит» не будет пересмотрен, краснодарский клуб оштрафован

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Директорат Единой Лиги ВТБ рассмотрел официальный протест, поданный «Зенитом» на результат матча против «Локомотива-Кубань», который состоялся 9 ноября 2025 года в Краснодаре.

В своем обращении санкт-петербургский клуб указал на ошибочную остановку игровых часов и таймера для броска за 1:06 до завершения третьей четверти, что, по мнению клуба, могло повлиять на исход матча.

Изучив материалы дела и руководствуясь регламентом чемпионата Единой Лиги ВТБ сезона-2025/26, а также официальными правилами баскетбола ФИБА, включая раздел «C — Процедура подачи протеста», Директорат принял решение отказать «Зениту» в удовлетворении протеста.

Таким образом, результат матча «Локомотив-Кубань» — «Зенит» (89:80) от 9 ноября 2025 года остается без изменения.

В свою очередь ПБК «Локомотив-Кубань» оштрафован директоратом Лиги за некачественную работу судей-секретарей, а комиссару и судьям матча вынесено предупреждение. Матч судили Евгений Островский, Семен Овинов и Ярослав Орешин. Комиссаром был Григорий Кунявский.

16

  • Saiga-спринтер

    Не хнычь - то не "высмеяние" - то констатация.

    14.11.2025

  • ДиRECтор

    Не всем же быть профессионалами в спорте. Кто-то профессионал в других вещах. А высмеивать человека за незнание - как-то так себе...

    14.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Для того, что-бы это знать, достаточно быть профессионалом в спорте.

    13.11.2025

  • ДиRECтор

    Вот я и задаю вопрос, чтобы не быть дилетантом. Хорошо, что есть умные люди вроде тебя

    13.11.2025

  • Bibigon2020

    да

    13.11.2025

  • ФОКСИ

    Опущенный, когда откинулся?.....

    13.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Стесняйся быть дилетантом. Судейская бригада "за столиком" всегда формируется клубом - хозяином данного календарного матча.

    13.11.2025

  • ALEX1984

    Как подивают твои кореша из секс - меньшинств ?

    13.11.2025

  • Игорь

    Бедные бездомные, ну все их обманываю и обижают, прямо во всех видах спорта(

    13.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Если протест подан не по существующим правилам Регламента, то он не рассматривается. Но сам факт нарушения хода матча должен быть рассмотрен, и без официальной подачи протеста со стороны БК "Зенит". Если имелся факт просрочки игрового права владения/броска, то результат матча должен признаться неправомочным. И матч должен быть переигран. Судьи матча, в том числе судьи секретари, должны быть отстранены от обслуживания матчей чемпионата. Там, где рулит ставленник-порученец олигарха Прохорова (вестимо - Кущенко), там всегда всё по понятиям, а не по существующим Правилам.

    13.11.2025

  • ДиRECтор

    Стесняюсь спросить, а судей-секретарей назначал Локомотив-Кубань? раз его оштрафовали за их некачественную работу?

    13.11.2025

  • Деп Б.Охта

    Идиотизм!!!!!!!

    13.11.2025

  • Николай Шибаев

    Судейская бригада должна быть отстранена от дальнейшего обслуживание матча(наказывать нужно рублем,а не предупреждением на бумаге!!!),а матч переигран! Какие же баскетбольные ляпы у судей!

    13.11.2025

  • ALEX1984

    А разве регламент не предусматривает переигровку , как в нём и записано ? Что за вольности , или закон что дышло для единой лиги ВТБ ?

    13.11.2025

  • ФОКСИ

    Зачем тогда пишется регламент?.......

    13.11.2025

    БК Зенит
    БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
