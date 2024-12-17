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Сегодня, 11:40

Экс-тренер Тиммы: «Только читал новости о Янисе. Сегодня даже получил сообщение из Саудовской Аравии!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер «Химок» Римас Куртинайтис рассказал «СЭ» о том, как узнал о смерти бывшего подопечного Яниса Тиммы.

«Последний раз мы общались лет пять назад. После я ушел из «Химок». А он позже был в Майами, сменил три команды. Только читал новости о нем. Я прочитал, что пишут в баскетбольных латвийских новостях. Жду официальной информации. Сегодня даже получил сообщение из Саудовской Аравии! У меня там живет друг, который первым прислал новость о Янисе», — сказал Куртинайтис «СЭ».

О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. По информации «Известий», Тимма покончил с собой в Москве.

В России 32-летний спортсмен выступал за «Зенит», «Химки» и УНИКС с 2015 по 2021 год.

БК Химки
Римас Куртинайтис
Янис Тимма
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