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Сегодня, 19:00

Родионов считает, что Михайловский «похоронил» себя как игрок

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Никита Михайловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент «Автодора» Владимир Родионов в интервью «СЭ» заявил, что не верит в потенциал Никиты Михайловского. Этим летом 22-летний защитник сменил саратовский клуб на ЦСКА.

— Михайловский? Считайте, что он закончил, — подчеркнул «СЭ» Родионов. — Никита не будет играть на серьезном уровне. Еще от меня недавно ушел Печкин. Он опережал пацанов по молодежке «Автодора». Мы понимали это и подпускали его к первой команде (сыграл семь матчей в Единой лиге ВТБ-2022/23). Но Андрей постоянно рвался уйти. И где он сейчас? Во второй команде МБА без каких-либо перспектив.

— А что не так с Михайловским?

— Еще года четыре назад я говорил Никите, что надо подправить бросок. Он не слушал и продолжал бросать от пупка. А с таким броском ты никогда не закрепишься в серьезной организации. Сейчас его выпускают на пять минут в предсезонных матчах за ЦСКА. В официальных играх за ЦСКА Михайловский выходить, скорее всего, вообще не будет. По защите он никогда не был хорош, в атаке что-то было, но сейчас все.

— В его контракте есть опция аренды после прохождения предсезонки. Думал, что вы вернете его в «Автодор», если Эмил Райкович не найдет ему места в составе армейцев.

— Нет. Он себя «похоронил» как игрок. У меня хватает российских баскетболистов в ростере.

Баскетболисты сборной России. «Если бы Россия поехала на ЧМ, то не попала бы в десятку». Мнение Владимира Родионова

БК Автодор
БК ЦСКА
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