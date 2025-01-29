Роман Скворцов — лучший баскетбольный комментатор по мнению генменеджеров клубов Единой лиги

Генменеджеры клубов Единой лиги ВТБ считают Романа Скворцова лучшим баскетбольным комментатором. За Романа проголосовали три руководителя из 12.

Три года назад Скворцов попал в Зал славы Единой лиги и до сих пор является там единственным комментатором. Радует, что помимо признанного мэтра голоса получили еще шесть человек, а Дмитрий Колинов и Андрей Левый и вовсе очень близко подобрались к первой строчке, получив по два голоса.

«СЭ» организовал второй анонимный опрос президентов, спортивных директоров, руководителей клубов Единой лиги ВТБ (по одному от каждой команды), попросив их ответить на 37 главных вопросов по сезону-2024/25. В анонимном голосовании, которое проводилось на протяжении декабря — января, приняли участие представители всех 12 клубов лиги.