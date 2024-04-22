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Единая лига ВТБ

Сегодня, 08:30

Россияне не попали в топ-10 лучших игроков регулярки Единой лиги ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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По результатам опроса баскетболистов клубов Единой лиги, который впервые провел «СЭ», в первую десятку попали сразу семь американцев (Б. Д. Джонсон, Эллис, Рейнольдс, Хантер, Акун-Перселл, М.Джонсон, Фрейзер), а также по одному представителю Канады (Рэтан-Мэйс), Северной Македонии (Димитриевич) и Франции (Эртель).

Больше всего баллов из россиян заработал защитник «Зенита» Георгий Жбанов (12), занявший в итоге 13-е место. В топ-30 также попали Дмитрий Кулагин (УНИКС, 11), Илья Попов («Руна», 11), Андрей Воронцевич (УНИКС/«Пари НН», 9), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань», 8), Евгений Бабурин («Пари НН», 7), Александр Ганькевич (ЦСКА/«Пари НН», 6), Евгений Воронов (МБА, 6), Руслан Абдулбасиров («Парма», 5), Сергей Балашов («Енисей», 5) и Сергей Карасев («Зенит», 5).

 
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В голосовании поучаствовали 140 баскетболистов — по 10 от каждой команды Единой лиги. Надо было назвать свой топ-3 лучших баскетболистов регулярного сезона-2023/24. За первое место номинанту полагалось три балла, за второе — два, за третье — один.

Баскетбол
Андрей Воронцевич
Дмитрий Кулагин
Евгений Бабурин
Евгений Воронов
Илья Попов
Сергей Карасев (баскетбол)
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