Россияне не попали в топ-10 лучших игроков регулярки Единой лиги ВТБ

По результатам опроса баскетболистов клубов Единой лиги, который впервые провел «СЭ», в первую десятку попали сразу семь американцев (Б. Д. Джонсон, Эллис, Рейнольдс, Хантер, Акун-Перселл, М.Джонсон, Фрейзер), а также по одному представителю Канады (Рэтан-Мэйс), Северной Македонии (Димитриевич) и Франции (Эртель).

Больше всего баллов из россиян заработал защитник «Зенита» Георгий Жбанов (12), занявший в итоге 13-е место. В топ-30 также попали Дмитрий Кулагин (УНИКС, 11), Илья Попов («Руна», 11), Андрей Воронцевич (УНИКС/«Пари НН», 9), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань», 8), Евгений Бабурин («Пари НН», 7), Александр Ганькевич (ЦСКА/«Пари НН», 6), Евгений Воронов (МБА, 6), Руслан Абдулбасиров («Парма», 5), Сергей Балашов («Енисей», 5) и Сергей Карасев («Зенит», 5).

В голосовании поучаствовали 140 баскетболистов — по 10 от каждой команды Единой лиги. Надо было назвать свой топ-3 лучших баскетболистов регулярного сезона-2023/24. За первое место номинанту полагалось три балла, за второе — два, за третье — один.