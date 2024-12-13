Руководитель «Енисея» допустил, что клуб еще может подписать легионера в этом сезоне

Директор «Енисея» Владимир Петроковский в интервью «СЭ» рассказал, что во второй части сезона клуб может подписать иностранных новичков.

«Мы находимся в режиме ожидания, — подчеркнул «СЭ» Петроковский. — Возможно, у клуба появится новый партнер. Тогда рассмотрим возможность взять еще одного легионера на рынке свободных агентов. До января же, скорее всего, мы будем выступать этим составом и будем надеяться, что командная химия заработает по полной. Баскетболисты будут более голодные до побед. Пока, к сожалению, мы одну игру выдаем на высоком уровне, в следующей проваливаемся. Эту нестабильность можно объяснить тем, что мы одна из самых молодых команд Лиги ВТБ».

С показателем 6-13 красноярцы идут на 10-м месте в Единой лиге ВТБ. В прошлом сезоне команда заняла шестое место в регулярном сезоне.