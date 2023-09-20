Руководитель команды-сенсации Лиги ВТБ рассказал о задачах на новый сезон

Директор МБА Игорь Кочарян поделился мнением о шансах команды повторить успех прошлого сезона. Напомним, что дебютант Лиги ВТБ занял шестое место в чемпионате, а также взял бронзу Кубка России-2022/2023.

— Нет опасения синдрома второго сезона?

— Это нормальная история. К нам стали относиться с большим уважением. С одной стороны приятно, а с другой — теперь надо держать планку выше. Игры на Кубке Кондрашина и Белова с «Зенитом» и «Пари НН» показали, какого уровня жесткости и защиты нам ждать в официальных встречах. Ничего страшного. Наоборот, это возможность для наших ребят, нашего клуба, выйти на качественно новый уровень. Для этого мы так и комплектовались, делали точечные усилия, которые позволят сделать шаг вперед.

— В этом сезоне перед Василием Карасевым стоит задача выиграть Кубок России?

— Задача — выйти в «Финал четырех». А там все решится в двух играх, где всякое может быть.

— Если МБА повторит результаты прошлого сезона, то вы будете довольны?

— Безусловно. Хотим вновь попасть в топ-6 и играть вторую часть регулярки с топами. При таком сценарии игроки и команда будут стремительно прогрессировать. Так что да, постараемся попасть в топ-6 и навязать там борьбу фаворитам.