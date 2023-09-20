Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:35

Руководитель команды-сенсации Лиги ВТБ рассказал о задачах на новый сезон

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Директор МБА Игорь Кочарян поделился мнением о шансах команды повторить успех прошлого сезона. Напомним, что дебютант Лиги ВТБ занял шестое место в чемпионате, а также взял бронзу Кубка России-2022/2023.

— Нет опасения синдрома второго сезона?

— Это нормальная история. К нам стали относиться с большим уважением. С одной стороны приятно, а с другой — теперь надо держать планку выше. Игры на Кубке Кондрашина и Белова с «Зенитом» и «Пари НН» показали, какого уровня жесткости и защиты нам ждать в официальных встречах. Ничего страшного. Наоборот, это возможность для наших ребят, нашего клуба, выйти на качественно новый уровень. Для этого мы так и комплектовались, делали точечные усилия, которые позволят сделать шаг вперед.

— В этом сезоне перед Василием Карасевым стоит задача выиграть Кубок России?

— Задача — выйти в «Финал четырех». А там все решится в двух играх, где всякое может быть.

— Если МБА повторит результаты прошлого сезона, то вы будете довольны?

— Безусловно. Хотим вновь попасть в топ-6 и играть вторую часть регулярки с топами. При таком сценарии игроки и команда будут стремительно прогрессировать. Так что да, постараемся попасть в топ-6 и навязать там борьбу фаворитам.

Баскетболисты МБА. «К МБА стали относиться с большим уважением». Как построить успешную команду из русских баскетболистов
БК МБА
0
Читайте также
В СКА — новый капитан. Поможет ли это прервать черную полосу?
Месси приобрел дом стоимостью 10,75 миллиона долларов во Флориде
Собянин поручил правительству Москвы повысить доплату к пенсии в 2024 году
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Блогер Даня Милохин рассказал о своем страхе из-за новостей о его розыске
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Директор МБА рассказал, что матч с «Фенербахче» станет самым статусным в истории клуба

В МБА прокомментировали переход форварда сборной России в «Самару»