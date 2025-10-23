Видео
23 октября, 12:33

Руководители Единой лиги прокомментировали первый международный матча сезона

Руководители Единой лиги ВТБ — генеральный директор Илона Корстин и президент Сергей Кущенко специально для «СЭ» поделились своими впечатлениями о первом международном матче в рамках внутрисезонного Кубка — нового турнира с участием восьми клубов из трех стран, стартовавшего в этом сезоне. В минувший вторник ЦСКА на своей площадке проиграл сербской «Меге» (счет — 72:81).

«Безусловно, нам хотелось сделать яркое зрелище в Москве, на первом домашнем матче ЦСКА против сербской «Меги», — отметила генеральный директор Единой лиги Илона Корстин. — Огромную работу здесь провела Лига, клуб и наш партнер. Вместе нам получилось собрать полный зал и подарить зрителям ощущение праздника. На ЦСКА Арене был солдаут — 9500 зрителей. При организации мы действовали по сценарию Матча всех звезд, который всегда является праздником. Наша цель — привлечение дополнительной аудитории и развитие баскетбола. Мы работаем для того, чтобы баскетбол стал более популярным, чтобы больше людей ходило на нашу любимую игру. В качестве бонуса на арене можно было послушать, например, Басту.

Матч особенный и потому, что к нам приехала иностранная команда — сербская «Мега», где играют перспективные игроки, способные в будущем попасть в НБА. Это настоящая фабрика по производству молодых талантов. Было невероятно сложно организовать подобный турнир. Самые большие сложности возникали именно с календарем, потому что иностранные команды участвуют у себя в чемпионате, а боснийская «Игокеа» также выступает в Лиге чемпионов».

«Сегодня был микс спорта и шоу, — сказал президент Единой лиги Сергей Кущенко. — На первом месте здесь и шоу, и баскетбол, который был на высочайшем уровне. Меня лично «Мега» не удивила. В прошлом сезоне я смотрел их матчи несколько раз, при мне они обыграли «Дубай», абсолютно таким же образом, как и сегодня справились с ЦСКА. Командными действиями. В сложные моменты у них обязательно находился игрок, который решал проблему, либо проходом, либо броском с дистанции. Результат матча в Москве подтверждает, что вся борьба в группе только начинается.

«Мега» — темная лошадка, которая действительно показала, что возможно все. Матч этих же команд в Сербии будет совершенно другим. ЦСКА сделает более тщательный скаутинг. Наверное, им где-то не хватало информации про сербов, хотя это коллектив, который всегда играет в командный баскетбол. Количество задействованных игроков, количество их энергии поражает. В том числе отмечу и их защиту — они не давали спокойно первым номерам ЦСКА переходить в нападение. Может быть, не хватило центрового ЦСКА Тони Джекири. Может быть, сказывается и то, что уже через три дня у армейцев важный матч с УНИКСом. Но это не умаляет заслуг «Меги», которая показала качественный баскетбол и все 40 минут показывала терпение».

Следующий матч внутрисезонного Кубка Единой лиги пройдет 4 ноября — «Меги» примет на домашней площадке российский «Локомотив-Кубань».

  diskmen

    И только сегодня мы узнаём ,что ЦСКА проиграл матч во вторник, в каком то Мего- Очумелом турнире.Ау

    23.10.2025

