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Сегодня, 10:30

Корстин: «Мы за то, чтобы клубы давали нам достоверные сведения. Работа с аудиторами может быть решением этой проблемы»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Руководители Единой лиги ВТБ Илона Корстин и Сергей Кущенко в комментарии для «СЭ» отреагировали на ситуацию с расхождением цифр в бюджете УНИКСа.

В середине августа в «СЭ» вышел материал под названием «УНИКС — лидер Лиги ВТБ по тратам за последние два года. Не только талант Перасовича и усилия менеджмента». В нем говорилось, что, согласно официальным данным, представленным на ресурсах налоговой инспекции, бюджет клуба из столицы Татарстана выглядит гораздо более солидным, чем при открытии бюджетов лигой. Так, расходы УНИКСа за 2022-й календарный год составили 2,9 миллиарда рублей (легко можно объяснить тем, что клуб участвовал в Евролиге-2021/22 и подписывал дорогостоящих игроков), за 2023 год — 2,4 миллиарда. То есть можно предположить, что в среднем расходы команды сезона-2022/23, на который приходится вторая половина 2022 и первая половина 2023 года, составили порядка 2,7 миллиарда (а не 1,2). Это больше, чем у ЦСКА (в среднем — 2,2) и «Зенита» (2,1).

Как отметила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, такие расхождения в УНИКСе объяснили технической ошибкой.

«Мы единственная профессиональная лига, которая запрашивает бюджет у своих клубов-участников и публикует их в открытом доступе, — подчеркнула Корстин. — Делаем это уже много лет и доверяем нашим клубам. Что касается ситуации с УНИКСом, то сам клуб признался, что была допущена техническая ошибка. Даже знаю, что они уволили главного бухгалтера, которая неправильно разобралась с курсовой разницей. Клуб признает свою ошибку, но тут важно выделить два важных момента. Первый — мы не проверяющая организация. Второй — мы попросили объяснения по этой ситуации. Они предоставили детальную выписку по своему бюджету. Мы проверили эту информацию, и у нас нет оснований ставить под сомнения честность руководителей клуба из Казани.

Еще один важный момент: у Единой лиги есть аудиторская организация, которая проверяет нас каждый год. Некоторые компании боятся таких проверок, но мы в этом видим только плюсы. Поэтому со своей стороны будем рекомендовать УНИКСу и другим нашим клубам нанять аудиторскую организацию, которая бы проверяла их финансовые показатели и помогала исправлять ошибки в важных документах. Мы за то, чтобы клубы давали нам достоверные сведения. Аудиторская организация может быть решением этой проблемы", — добавила Корстин.

Ненад Димитриевич, Велимир Перасович, Джален Рейнольдс. УНИКС — лидер Лиги ВТБ по тратам за последние два года. Не только талант Перасовича и усилия менеджмента

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил, что после случая с УНИКСом организация будет проверять поступающие к ней документы более тщательно.

«После этого случая мы будем более внимательно запрашивать документы у клубов, и аудиторская компания, которая нас проверяет, поможет нам в этом. Чтобы бюджеты, которые мы получаем, были более корректные», — заявил Кущенко «СЭ».

За сезон-2023/24 УНИКС снова показал четвертый бюджет — 1,356 миллиарда (в графе «Итого расходов»). Больше показатели у «Локомотива-Кубань» (1,437), ЦСКА (2,143) и «Зенита» (2,257).

БК УНИКС
Илона Корстин
Сергей Кущенко

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