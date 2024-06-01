Руководство МБА закрыло долги, клуб сохранит место в Лиге ВТБ

Как стало известно «СЭ», в пятницу, 31 мая, руководство МБА закрыло все долги перед игроками за сезон-2023/24 (задолженность была с февраля) и приступило к формированию команды на новый сезон. Первоочередная задача — продлить контракты с главным тренером Василием Карасевым и его штабом.

МБА сохранит место в Единой лиге ВТБ. В прошедшем сезоне москвичи заняли девятое место, уступив «Самаре» в решающем матче плей-ин.

Согласно своей многолетней стратегии МБА выступает в высшем дивизионе исключительно российскими игроками.