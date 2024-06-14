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Единая лига ВТБ

Сегодня, 12:20

«Руна» и «Минск» не примут участия в Единой лиге ВТБ-2024/25

Алина Савинова
«Руна» и «Минск» выходят из Единой лиги ВТБ.
Фото БК &quot;Руна&quot;
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Совет Единой лиги ВТБ утвердил состав участников, формат и регламент чемпионата на сезон-2024/25.

Как сообщает пресс-служба турнира, в новом сезоне Единой лиги ВТБ сыграют 12 клубов: «Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), «Зенит» (Россия), «Локомотив-Кубань» (Россия), МБА (Россия), «Пари Нижний Новгород» (Россия), «ПАРМА» (Россия), «Самара» (Россия), УНИКС (Россия), «Уралмаш» (Россия), ЦСКА (Россия).

В турнире не смогут продолжить участие «Руна» и «Минск». При этом белорусская команда выступит в чемпионате Единой молодежной Лиги.

&laquo;Руна&raquo; покидает Единую лигу ВТБ. Лига ВТБ лишается Белоруссии и амбициозного проекта из Москвы. В турнире останется 12 клубов?

В предстоящем сезоне 12 команд сыграют в регулярном чемпионате 4 круга каждый с каждым (по 2 игры дома и по 2 игры на выезде). Топ-6 команд выйдут в плей-офф Единой лиги ВТБ. Клубы, занявшие с 7-е по 10-е места, попадут в плей-ин и будут бороться за оставшиеся 2 места в плей-офф.

В сезоне-2023/24 победителем Единой лиги ВТБ стал ЦСКА. В финальной серии армейцы обыграли УНИКС со счетом 4-1.

Источник: https://t.me/vtbleague/11836
Баскетбол
БК Минск
БК Руна
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