«Руна» и «Минск» не примут участия в Единой лиге ВТБ-2024/25

Совет Единой лиги ВТБ утвердил состав участников, формат и регламент чемпионата на сезон-2024/25.

Как сообщает пресс-служба турнира, в новом сезоне Единой лиги ВТБ сыграют 12 клубов: «Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), «Зенит» (Россия), «Локомотив-Кубань» (Россия), МБА (Россия), «Пари Нижний Новгород» (Россия), «ПАРМА» (Россия), «Самара» (Россия), УНИКС (Россия), «Уралмаш» (Россия), ЦСКА (Россия).

В турнире не смогут продолжить участие «Руна» и «Минск». При этом белорусская команда выступит в чемпионате Единой молодежной Лиги.

В предстоящем сезоне 12 команд сыграют в регулярном чемпионате 4 круга каждый с каждым (по 2 игры дома и по 2 игры на выезде). Топ-6 команд выйдут в плей-офф Единой лиги ВТБ. Клубы, занявшие с 7-е по 10-е места, попадут в плей-ин и будут бороться за оставшиеся 2 места в плей-офф.