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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:59

«Руна» обыграла МБА в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Руна» дома одержала победу над МБА в матче Единой лиги ВТБ — 69:63.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Даниил Касаткин, набравший 21 очко, 5 подборов и 4 передачи. Лучшим у победителей был Никола Иванович (16 очков и 4 передачи).

«Руна» идет на восьмом месте в Единой лиге ВТБ. МБА занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Руна» (Москва) - МБА (Москва) — 69:63 (19:8, 17:18, 21:24, 12:13)

23 декабря. Москва. «ДС Динамо».

Баскетбол
БК МБА
БК Руна
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