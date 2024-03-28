«Руна» обыграла «Нижний Новгород»

«Руна» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграла «Нижний Новгород» со счетом 83:76.

Самым результативным на паркете стал игрок нижегородцев Александр Чалов, у которого 18 очков. У москвичей Алекс Таюс и Джувэн Морган набрали по 16 очков.

После этого матча «Руна» с 14 победами занимает пятое место в группе Б, «Нижний Новгород» с 12 победами — на шестой строчке.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Руна» (Москва) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 83:76 (14:24, 27:18, 23:20, 19:14)

28 марта. Москва. «ДС Динамо».