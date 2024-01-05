УНИКС победил «Руну» в матче Единой лиги ВТБ

Сегодня, 18:46
УНИКС на выезде победил «Руну» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 84:78.
Самым результативным игроком встречи стал Никола Иванович, выступающий за московскую команду. Он набрал 21 очко за матч.
УНИКС с 16 победами в 20 играх занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Руна» располагается на 9-й строчке (9 побед в 20 матчах).
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Руна» (Москва) — УНИКС (Казань) — 78:84 (19:26, 22:20, 15:26, 22:12)
Р: Иванович (21), Таюс (12), Попов (12)
У: Димитриевич (19), Найт (19), Грин (16)