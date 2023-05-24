Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 08:45

Руженцев назвал игроков, которые впечатлили его в «Финале четырех» Евролиги

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Форвард баскетбольного ЦСКА Самсон Руженцев, ставший одним из главных открытий сезона Единой лиги ВТБ, поделился мнением о «Финале четырех» Евролиги-2022/23.

«Меня впечатлил Рокас Йокубайтис, — заявил «СЭ» Руженцев. — Молодой баскетболист, но уже играет важную роль в «Барселоне», не стесняется брать игру на себя на такой стадии турнира, не проседает. Эди Тавареш — просто монстр. Без него «Реал» бы не выиграл Евролигу. В целом были интересные матчи, особенно финал, закончившийся чумовым броском Серхио Юля по очень сложной траектории. Мне кажется, в этом и заключается величие. В самый нужный момент Юль показал, что он — тот баскетболист, который может решать. Огромное уважение ему и всей организации мадридцев».

В финале Евролиги «Реал» обыграл «Олимпиакос» (79:78). В матче за третье место «Монако» оказался сильнее «Барселоны» (78:66).

Самсон Руженцев (в&nbsp;центре). «За этот сезон я вырос как игрок и как личность». Руженцев — о первом годе в ЦСКА, похвале Кириленко и «Финале четырех»

Евролига
0
Читайте также
ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода матча со «Спартаком»
Роналду разочарован в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу? Подробности
МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно
В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сбросили взрывное устройство
В Белом доме предрекли потерю экономических достижений при дефолте
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Руженцев объяснил почему у него нет детских фото со Шведом и Кириленко