Руженцев перешел из ЦСКА в «Парму» на правах аренды

Баскетболист ЦСКА Самсон Руженцев продлил контракт с армейцами до лета 2027 года, однако следующий сезон проведет в аренде в пермской «Парме», сообщается на официальном сайте красно-синих.

После перехода в ЦСКА из сербской «Меги» Руженцев в сезоне-2023/24 сыграл 81 матч, в среднем набирая 5,9 очков и совершая 2,7 подбора.

«Руженцев является одним из самых талантливых и перспективных игроков своего поколения, который в составе «Пармы» способен стать одним из лидеров и выйти на высокий уровень под руководством Евгения Пашутина и его штаба. Ждем Самсона в новом качестве под знаменами ЦСКА!» — говорится на официальном сайте клуба.

В составе армейцев 22-летний спортсмен стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Также баскетболист принял участие в «Матче всех звезд» — 2023, на котором выиграл конкурс слэм-данков.