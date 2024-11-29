Руженцев вернется в общую группу «Пармы» на следующей неделе

Форвард сборной России Самсон Роженцев близок к возвращению в строй после травмы, которую он получил в матче «Парма» — сборная России на «Кубке Дружбы» в Перми в конце августа 2024-го. У игрока ЦСКА, выступающего на правах аренды в составе пермского клуба, был диагностирован перелом одной из костей стопы.

«На следующей неделе Самсон возобновит тренировки в общей группе, начнет делать упражнения в контакте, — подчеркнул «СЭ» главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин. — Так что скоро ждем его на паркете в официальных матчах».

В прошлом сезоне Руженцев набирал 5,6 очка и 2,7 подбора в среднем за 13,5 минуты в Лиге ВТБ.