Рыжов считает «Зенит» фаворитом следующего сезона Единой лиги ВТБ

Баскетбольный агент Станислав Рыжов рассказал, кого видит фаворитом нового сезона Единой лиги ВТБ.

«Однозначно «Зенит» — фаворит следующего сезона. Клуб ведет активную работу на трансферном рынке. Подписан Курич, к российскому костяку добавилось несколько российских игроков. «Зенит» лидирует по возможностям на трансферном рынке. Задача в том, чтобы конвертировать эти возможности в успех на площадке», — приводит «Спорт День за Днем» слова Рыжова.

В сезоне-2022/23 победителем Единой Лиги ВТБ стал УНИКС. В финальной серии казанская команда обыграла «Локомотив-Кубань» со счетом 4-1.