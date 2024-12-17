«Денвер» вырвал победу над «Сакраменто», Йокич оформил трипл-дабл

Сегодня, 08:49
«Денвер» на выезде переиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 130:129.
Центровой «Денвера» Никола Йокич набрал 20 очков, сделал 14 подборов и 13 передач, оформив трипл-дабл.
«Денвер» одержал третью победу подряд и занимает пятое место в Западной конференции НБА. «Сакраменто» идет 12-м на «Западе».
НБА
Регулярный чемпионат
«Сакраменто» — «Денвер» — 129:130 (21:41, 47:34, 35:21, 26:34)
С: Фокс (29 очков), Сабонис (28+14 подборов), Монк (25+10 передач)
Д: Мюррэй (28), Гордон (24), Йокич (20+14+13)
17 декабря. Сакраменто. «Golden 1 Center».