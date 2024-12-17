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Сегодня, 08:49

«Денвер» вырвал победу над «Сакраменто», Йокич оформил трипл-дабл

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Денвер» на выезде переиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 130:129.

Центровой «Денвера» Никола Йокич набрал 20 очков, сделал 14 подборов и 13 передач, оформив трипл-дабл.

«Денвер» одержал третью победу подряд и занимает пятое место в Западной конференции НБА. «Сакраменто» идет 12-м на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Денвер» — 129:130 (21:41, 47:34, 35:21, 26:34)

С: Фокс (29 очков), Сабонис (28+14 подборов), Монк (25+10 передач)

Д: Мюррэй (28), Гордон (24), Йокич (20+14+13)

17 декабря. Сакраменто. «Golden 1 Center».

Баскетбол
БК Денвер Наггетс
БК Сакраменто Кингз
Никола Йокич
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