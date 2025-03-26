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Единая лига ВТБ

26 марта, 19:55

«Астана» обыграла «Самару» и прервала серию из 10 поражений подряд

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Астана» на выезде победила «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 74:72. Встреча прошла во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий самарцев Андрей Сопин — 21 очко. У «Астаны» 18 очков на счету Данилы Походяева.

«Астана» прервала серию из 10 поражений подряд и одержала вторую победу в сезоне. Команда находится на 12-м месте в турнирной таблице. «Самара» занимает 11-ю строчку.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Астана» — 72:74 (16:24, 22:16, 16:16, 18:18)

С: Сопин (21 + 10 передач + 6 подборов), Амосов (12 + 7 подборов), Платонов (12 + 6 подборов), Косяков (12 + 5 подборов)

А: Походяев (18 + 7 подборов), Утоми (13), Старкс (12 + 5 подборов + 5 передач)

26 марта. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».

БК Астана
БК Самара
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