«Астана» обыграла «Самару» и прервала серию из 10 поражений подряд

26 марта, 19:55
«Астана» на выезде победила «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 74:72. Встреча прошла во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий самарцев Андрей Сопин — 21 очко. У «Астаны» 18 очков на счету Данилы Походяева.
«Астана» прервала серию из 10 поражений подряд и одержала вторую победу в сезоне. Команда находится на 12-м месте в турнирной таблице. «Самара» занимает 11-ю строчку.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Самара» — «Астана» — 72:74 (16:24, 22:16, 16:16, 18:18)
С: Сопин (21 + 10 передач + 6 подборов), Амосов (12 + 7 подборов), Платонов (12 + 6 подборов), Косяков (12 + 5 подборов)
А: Походяев (18 + 7 подборов), Утоми (13), Старкс (12 + 5 подборов + 5 передач)
26 марта. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».