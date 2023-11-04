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Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:06

«Автодор» обыграл «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Автодор» на выезде обыграл «Самару» в матче Единой лиги ВТБ — 86:74.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Рэйшон Хэммондс, набравший 19 очков. Лучшим у «Самары» с 18 очками стал Джавонтэ Хокинс.

«Автодор» прервал серию из 4 поражений подряд. Саратовцы идут на предпоследнем месте в таблице. «Самара» занимает шестое место. Обе команды сыграли по 8 матчей в текущем сезоне.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Автодор» (Саратов) — 74:86 (18:26, 17:24, 19:15, 20:21)

С: Джавонтэ Хокинс (18 очков), Джастин Роберсон (12), Михаил Кулагин (11)

А: Рэйшон Хэммондс (19), Душан Беслач (17), Доминик Мавра (17)

4 ноября. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2023-2024/
Баскетбол
БК Автодор
БК Самара
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