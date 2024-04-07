«Самара» победила «Автодор»

«Самара» дома обыграла «Автодор» в матче второго этапа группы Б Единой лиги ВТБ — 86:71.

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард хозяев Раде Загорац — 20 очков.

«Самара» одержала 21-ю победу в 38 матчах и занимает второе место в группе Б. «Автодор» с 20 поражениями в 38 играх — на третьей строчке.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Самара» — «Автодор» (Саратов) — 86:71 (18:27, 26:16, 20:16, 22:12)

С: Загорац (20), Роберсон (18), Ребич (13)

А: Торвелл (18), Ньюмэн (16), Хэммондс (12)

7 апреля. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».