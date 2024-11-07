«Автодор» обыграл «Самару» с разницей в три очка

«Автодор» на выезде одержал победу над «Самарой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 76:73.

Самым результативным игроком встречи стал Брайант Кроуфорд из саратовской команды, который набрал 25 очков.

«Автодор» одержал пять побед при семи поражениях в нынешнем сезоне и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Самара» (4 победы и 7 поражений) располагается на строчку ниже.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Автодор» (Саратов) — 73:76 (19:15, 15:15, 21:19, 18:27)

7 ноября. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».