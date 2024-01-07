ЦСКА обыграл «Самару»

ЦСКА победил в гостях «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 92:82.

Самым результативным игроком встречи стал Мело Тримбл (ЦСКА) — 23 очка.

Армейцы одержали 18 побед в 20 матчах регулярного чемпионата и лидируют в турнирной таблице.

«Самара» потерпела второе поражение подряд. Клуб занимает 8-ю строчку — 10 побед и 10 поражений.

Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат

«Самара» — ЦСКА (Москва) — 82:92 (29:22, 18:18, 16:23, 19:29)

С: Кулагин (17), Загорац (13)

Ц: Тримбл (23), Жан-Шарль, М`Бай (по 15)

7 января. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого»