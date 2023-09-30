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Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:06

«Самара» обыграла «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Самара» дома оказалась сильнее «Енисея» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 83:63.

Большего всего очков в игре набрал игрок гостей Ксавьер Рэтан-Мэйс — 22. В составе хозяев самым результативным стал Александр Гудумак (13 очков).

«Самара» 5 октября сыграет с «Зенитом», а «Енисей» 3 октября встретится с ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Енисей» (Красноярск) — 83:63 (17:11, 23:19, 20:16, 23:17)

30 сентября. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
Баскетбол
БК Енисей
БК Самара
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