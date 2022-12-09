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Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:02

«Локомотив-Кубань» обыграл «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:77.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Андрей Мартюк, набравший 22 очков. В составе проигравшей команды 19 очков у Джеймса Энниса.

«Локомотив-Кубань» выиграл третий матч подряд и занимает пятое место в турнирной таблице. «Самара» находится на седьмой строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 77:80 (18:20, 16:18, 17:20, 26:22)

БК Локомотив-Кубань
БК Самара
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