«Локомотив-Кубань» разгромил «Самару» в Единой лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 102:74.

У гостей самым результативным игроком встречи стал Макар Коновалов — 18 очков. У хозяев 19 очков на счету Никиты Михайловского.

«Локомотив-Кубань» одержал 10-ю победу в 13 играх и занимает третье место в таблице чемпионата. «Самара» потерпела 12-е поражение в 12 матчах.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Локомотив-Кубань» — 74:102 (15:21, 18:30, 18:30, 23:21)

«Самара»: Михайловский (19 + 5 подборов), Чебуркин (16), Чеваренков (12 + 7 передач)

«Локомотив-Кубань»: Коновалов (18), Попов (17), Мартин (13), Квитковских (11), Ищенко (11)