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Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:06

«Локомотив» разгромил «Самару» в гостевом матче Единой лиги ВТБ

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«Самара» на своем паркете в матче Единой лиги ВТБ проиграла «Локомотиву» — 69:96.

В третьей четверти хозяева набрали только 7 очков.

Самарцы потерпели восьмое поражение подряд и занимают 10-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата.

Краснодарцы одержали пятую победу в шести последних встречах и располагаются на четвертой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 69:96 (21:20, 19:29, 7:25, 22:22)

«Самара»: Кулагин (13), Амосов (12 + 7 подборов), Попов (10 + 9 подборов).

«Локомотив-Кубань»: Кливленд (14 + 6 передач), Емченко (13 + 6 подборов), Уэйли (13), Гудумак (11), Миллер (10 + 5 перехватов).

14 января. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
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БК Локомотив-Кубань
БК Самара
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