Первое дерби новичков Единой лиги ВТБ закончилось победой МБА над «Самарой»

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Команда МБА в гостях победила «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Москвичи выиграли со счетом 82:74.
Отметим, что это была первая встреча между командами, которые с этой сезона пополнили состав участников лиги.
Самым результативным игроком матча стал Тимофей Якушин из МБА, в активе которого 25 очков. У хозяев больше всех очков набрал Маркос Найт (18).
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«Самара» — МБА (Москва) — 74:82 (15:26, 19:21, 15:12, 25:23)
6 ноября. Самара. «ДС ЦСК ВВС».