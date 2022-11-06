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Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:13

Первое дерби новичков Единой лиги ВТБ закончилось победой МБА над «Самарой»

Иван Шитик
Корреспондент
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Команда МБА в гостях победила «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Москвичи выиграли со счетом 82:74.

Отметим, что это была первая встреча между командами, которые с этой сезона пополнили состав участников лиги.

Самым результативным игроком матча стал Тимофей Якушин из МБА, в активе которого 25 очков. У хозяев больше всех очков набрал Маркос Найт (18).

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — МБА (Москва) — 74:82 (15:26, 19:21, 15:12, 25:23)

6 ноября. Самара. «ДС ЦСК ВВС».

БК МБА
БК Самара
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