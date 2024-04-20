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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:04

«Самара» обыграла МБА и вышла в плей-офф Единой лиги ВТБ

Алина Савинова
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«Самара» стала последним участником плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2023/24.

В заключительном матче турнира плей-ин самарская команда победила МБА со счетом 85:77.

В четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ «Самара» встретится с УНИКСом, который является действующим чемпионом лиги.

МБА прервал свою 11-матчевую победную серию и завершил сезон.

Единая лига ВТБ

Плей-ин. Игра 3

«Самара» — МБА (Москва) — 85:77 (25:20, 23:18, 15:20, 22:19)

20 апреля. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого».

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БК Самара
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