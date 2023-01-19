«Самара» обыграла «Минск»

«Самара» обыграла «Минск» на своей площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 78:71.

Самым результативным игроком матча стал защитник самарцев Маркос Найт, набравший 20 очков. У минской команды 17 баллов записал на свой счет Владислав Близнюк.

«Самара» одержала девятую победу и занимает седьмое место в турнирной таблице, «Минск» с одной победой идет на последней строчке.

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«Самара» — МИНСК (Минск) — 78:71 (18:19, 26:19, 17:19, 17:14)

19 января. Самара. «ДС ЦСК ВВС».