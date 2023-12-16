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Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:57

«Минск» потерпел 17-е поражение подряд в Единой лиге ВТБ, уступив «Самаре»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Самара» дома обыграла «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 79:68.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джавонте Хокинс, набравший 16 очков. Лучшим у гостей был Джарред Огунгбеми-Джексон (15 очков, 3 подбора и 6 голевых передач).

«Минск» потерпел 17-е поражение в 17 матчах Единой лиги ВТБ в текущем сезоне. Команда занимает последнее место в турнирной таблице. «Самара» идет на шестой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Самара» — МИНСК — 79:68 (24:15, 14:18, 28:14, 13:21)

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
Баскетбол
БК Минск
БК Самара
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